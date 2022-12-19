«Посижу»: Кадони выступил с заявлением после увольнения с «Дома-2»

В последние дни на телепроекте «Дом-2» на телеканале «Ю» происходят серьезные перемены. На шоу пришел новый ведущий из состава «старичков» времен ТНТ Степан Меньщиков. Параллельно пошли разговоры об увольнении с поста Влада Кадони. Об этом рассказала участница проекта Кристина Бухынбалтэ.

На фоне обсуждения своей судьбы Влад Кадони выступил с заявлением. Шоумен прямо в эфире обратился к Кристине и спросил, почему его уволили, а ее нет.

«Ребят, мне сегодня весь день пишут, что меня уволили из «Дома-2». Можно я посижу тут аккуратненько с вами?» - сыронизировал Кадони.

Судя по насмешке, с которой Кадони выразился, с проекта он никуда не торопится. В противном случае, он готов даже остаться участником, лишь бы не покидать поляну.