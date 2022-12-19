Сила пуш-ап: Наташа Королева предъявила округлости в декольте – закон гравитации, давай до свидания

Звезда из 90-х Наташа Королева по-прежнему сегодня остается одной из востребованных певиц на эстраде. Артистка задействована во множестве новогодних программ, а времени на то, чтобы о них рассказать в соцсети, у нее не так много.

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Тем не менее, в этот раз подписчикам повезло. Наташа Королева перед выходом на сцену показала свой очередной праздничный образ – бальное платье с пышной фатиновой юбкой, дополненное перчатками, а голову венчала корона.

Но весь образ «сделало» декольте. Даже закон гравитации потерял силу перед округлостями Наташи. Судя по всему, секрет в пуш-ап – идеально очерченные прелести едва вместились в тесное платье.