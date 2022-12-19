Юбочка трещит по швам: Михалкова натянула на бедра кожаный наряд, оголивший интимную плоть

Актриса, телеведущая и экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова решила поделиться с подписчиками кадрами своей новой фотосессии. Красавица позировала на парковке и примерила несколько дерзких образов.

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Один из нарядов Михалкова выбрала вполне закрытый, но стильная юбка-карандаш едва ли может называться невинной. Вырез на бедре стремился вверх, натянутый на упругую плоть артистки, и буквально трещит по швам. Интимное место красавицы оказалось на всеобщем обозрении, но ее это не смутило – ранее она демонстрировала кадры погорячее.