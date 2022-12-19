«Яблоко от яблони далеко не падает»: политик разоблачил двойную игру Орбакайте

Кристина Орбакайте угодила в большой скандал. Сначала выступление на шоу с Игорем Николаевым в сине-желтых нарядах, затем тусовка со сбежавшими из страны артистами в Нью-Йорке. И теперь люди призывают певицу открыто заявить о своей позиции по событиям на Востоке Европы.

Политик Роман Худяков считает, что дочке Пугачевой пора перестать вести двойную игру. Поскольку нынешнее поведение Орбакайте указывает на ее истинную позицию.