«Яблоко от яблони далеко не падает»: политик разоблачил двойную игру Орбакайте

Кристина Орбакайте угодила в большой скандал. Сначала выступление на шоу с Игорем Николаевым в сине-желтых нарядах, затем тусовка со сбежавшими из страны артистами в Нью-Йорке. И теперь люди призывают певицу открыто заявить о своей позиции по событиям на Востоке Европы.
Политик Роман Худяков считает, что дочке Пугачевой пора перестать вести двойную игру. Поскольку нынешнее поведение Орбакайте указывает на ее истинную позицию.
«Яблоко от яблони далеко не падает. Надо из этого делать выводы. Она должна определиться: либо она живет в России и является востребованной здесь певицей, либо она уезжает уже в Израиль, поближе к своему дереву», - считает Худяков, о чем заявил сайту «Народные новости».
Худяков называет кощунством поведение Орбакайте и ей подобных: «Вот эти «знаменитости» за границей не востребованы, поэтому приезжают зарабатывать деньги здесь, на наших людях. Они ведут такую двойную игру, на четырех-пяти стульях сидят для того, чтобы здесь работать, а там потратить».
В Израиль Худяков отправляет Орбакайте потому, что туда эмигрировала ее мать Алла Пугачева, занявшая критикующую позицию.