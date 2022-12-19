В стране единственная: сколько денег платит семья тяжелобольной Заворотнюк за уникальное лечение в частной клинике

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк уже четвертый год борется со страшным диагнозом. Недавно вскрылось, что актриса была госпитализирована в онкологическую частную клинику Москвы. Стала известна стоимость лечения.

Как сообщает сайт kp.ru, за онкопациента вносится депозит в размере полумиллиона рублей, на время госпитализации – на оплату процедур, медикаментов и операции. Дополнительно оплачивается пребывание – сутки стоят от 39 до 94 тысяч рублей. В палате больного есть все необходимое для комфортного пребывания: многофункциональная кровать, связь с персоналом, кондиционер, телевизор, Wi-Fi, сейф, предусмотрена индивидуальная подача кислорода.

Уточняется, что в клинике, где лежит Заворотнюк, работают не только российские, но и зарубежные врачи, есть дорогостоящее оборудование последнего поколения, ни в одном из других российских госпиталей такого нет. А главным в клинике стал запатентованный уникальный метод лечение пациентов диагнозом, как у Заворотнюк. Он позволяет увеличивать продолжительность жизни больных глиобластомой людей в два раза.