«Дебют Анны Сергеевны»: Лазарев заснял первое выступление четырехлетней дочки на сцене в костюме пчелки

Сергей Лазарев является одним из самых известных в России артистов. Он завоевал большое количество наград. Певец даже дважды ездил на «Евровидение». Однако теперь у него растут дети: восьмилетний Никита и четырехлетняя Анна. Именно наследникам он посвящает все свободное время. Примечательно, что артист недавно с ними нарядил новогоднюю елку.
И хоть в декабре у Лазарева много съемок и концертов, он находит время наследников. Певец приехал на отчетный концерт в школу-студию «Тодес». Там уже давно занимается не только его племянница, но и сын. Никита на этот раз исполнил русский-народный танец. У него даже был сольный кусок хореографии.
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На этот раз вышла на сцену и дочка артиста. Для Анны это первое публичное выступление. Она была в костюме пчелки. Сергей наблюдал за своей наследницей, которая уверенно танцевала, не стеснялась публики. Она не сбилась и весь номер отработала, как профессиональная танцовщица.
«Дебют Анны Сергеевны на танцевальной сцене в отчетном концерте!» – написал Лазарев.
К слову, пришла поддержать внуков и бабушка Валентина. Именно она помогает их растить. Напомним, что Лазарев о личной жизни не рассказывает. Однако он признавался, что детей родила суррогатная мать. Многие пользователи Сети осыпали малышей комплиментами. Они замечают, что Никита растет копией папы.
Алла Духова, Анна и Никита Лазаревы. Фото: соцсети