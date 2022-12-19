«Дебют Анны Сергеевны»: Лазарев заснял первое выступление четырехлетней дочки на сцене в костюме пчелки

И хоть в декабре у Лазарева много съемок и концертов, он находит время наследников. Певец приехал на отчетный концерт в школу-студию «Тодес». Там уже давно занимается не только его племянница, но и сын. Никита на этот раз исполнил русский-народный танец. У него даже был сольный кусок хореографии.

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