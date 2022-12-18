Севастьянова в просвечивающем платье засветила зону бикини: выставила напоказ «аппетитки»

На этот раз Каролина вернулась в Монако. Эта страна стала для нее вторым домом. Гимнастка каждый вечер проводит в ресторане или веселится с подругами. Порой она без стеснения позирует в бикини. На этот раз спортсменка выложила кадр, который был сделан на яхте. Севастьянова в просвечивающем платье блеснула оголенными бедрами и другими прелестями. Она не стала прикрывать зону бикини.

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