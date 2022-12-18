Севастьянова в просвечивающем платье засветила зону бикини: выставила напоказ «аппетитки»

Каролина Севастьянова является известной художественной гимнасткой. И хоть она много лет назад смогла завершить карьеру, но при этом остается в форме. Олимпийская чемпионка много путешествует. Она успела посетить множество стран в этом году. Примечательно, что спортсменка недавно отметилась в Париже.
На этот раз Каролина вернулась в Монако. Эта страна стала для нее вторым домом. Гимнастка каждый вечер проводит в ресторане или веселится с подругами. Порой она без стеснения позирует в бикини. На этот раз спортсменка выложила кадр, который был сделан на яхте. Севастьянова в просвечивающем платье блеснула оголенными бедрами и другими прелестями. Она не стала прикрывать зону бикини.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит чемпионка. Многие были сражены ее точеной фигурой. «Ох, вот это красотка», «Ножка бесконечная», «Фигурка богини», «А боди не давит?», «Прям такая вся миниатюрная», «Зона бикини едва прикрыта», «Такой смелый наряд», — стали писать пользователи Сети.