Семейная идиллия: Савельева появилась на пляже с Сафоновым и подросшим сыном (видео)

Саша Савельева уже много лет выступает на публике. Однако лишь недавно она начала сольную карьеру. Певица делала паузу, так как посвятила себя семье. Она растит сына Леона с мужем Кириллом Сафоновым. Их считают одной из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе. Порой они вместе выходят в свет.
Примечательно, что недавно Савельева с семьей уехала на море. Поклонники подозревают, что пара, как и летом, проводит время в Израиле. Певица решила поделиться трогательными кадрами. Она засняла, как пришла с мужем и подросшим наследником на пляж. мальчик шел сразу следом за папой. Лицо Леона пока супруги прячут.
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А пока мальчик бегал по побережью, Саша помиловалась с возлюбленным. На кадрах она нежится в объятиях Сафонова. Многие отметили, что эта пара не перестает восхищать своей красотой.
«Нежные очень», «Какая роскошная пара», «Обожаю вашу семью», «Просто созданы друг для друга», «Очароватльный сынок», «Самая прекрасная пара», «Сколько нежности», — стали писать пользователи Сети.
Саша Савельева и Кирилл Сафонов с сыном. Фото: соцсети звезды