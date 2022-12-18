Семейная идиллия: Савельева появилась на пляже с Сафоновым и подросшим сыном (видео)

Примечательно, что недавно Савельева с семьей уехала на море. Поклонники подозревают, что пара, как и летом, проводит время в Израиле. Певица решила поделиться трогательными кадрами. Она засняла, как пришла с мужем и подросшим наследником на пляж. мальчик шел сразу следом за папой. Лицо Леона пока супруги прячут.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».