«Уволить всех к черту!»: Сергей Соседов вышел из себя на шоу «Суперстар! Возвращение»

Известный вокалист Жан Милимеров на шоу «Суперстар! Возвращение» телеканала НТВ исполнил хит «Я буду помнить» Владимира Преснякова и солиста группы «Рондо» Александра Иванова.
Музыкальный критик Сергей Соседов высказывался первым. Он дал понять, что взбешен. Соседову не понравилось, как интерпретировали композицию создатели шоу. Музыкальный критик был категоричен и призвал уволить тех, кто причастен к номеру Жана Милимерова.
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«Финала я ждал, а финала не было! В этой песне что главное, Жаник? Вот это финал Пресного, когда он поет на пределе фальцетом. Этого ждешь, а этого не было! В этом весь цимус, черт возьми! Кто это делал? Уволить всех к черту! Я ждал, а ты меня обломал. И мало было драйва. Я люблю эту вещь и люблю Жаника. Ну как же так?» - сокрушался Сергей Соседов.
Жан Милимеров. Фото: кадр программы