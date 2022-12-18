«Уволить всех к черту!»: Сергей Соседов вышел из себя на шоу «Суперстар! Возвращение»

«Финала я ждал, а финала не было! В этой песне что главное, Жаник? Вот это финал Пресного, когда он поет на пределе фальцетом. Этого ждешь, а этого не было! В этом весь цимус, черт возьми! Кто это делал? Уволить всех к черту! Я ждал, а ты меня обломал. И мало было драйва. Я люблю эту вещь и люблю Жаника. Ну как же так?» - сокрушался Сергей Соседов.