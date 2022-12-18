«Песня противная, номер отвратительный!»: члены жюри «Суперстар! Возвращение» дали волю эмоциям после выступления певицы Иванцовой

В эфир НТВ в это воскресенье вышел седьмой выпуск шоу «Суперстар! Возвращение». Открыло его выступление Алены Иванцовой. Вокалистка исполнила песню «Миражи» группы «Восток».
Члены жюри признались, что Алена Иванцова им понравилась, а вот от композиции они давно не в восторге.
«Я ненавидела эту песню, когда слышала, уши закрывала или просто переключала. Я эту песню терпеть не могла, меня от нее просто передергивало. Мне Алена очень понравилось, но материал…» - высказалась Лера Кудрявцева.
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Другой член жюри Маша Распутина согласилась с Лерой Кудрявцевой.
«Песня противная, я поддержу», - сказала Маша Распутина.
Певица Алена Иванцова. Фото: кадр программы
Стас Пьеха заявил, что вообще не может оценить номер, поскольку смотрел только на Алену Иванцову.
«Номер отвратительный просто! Эти мужики голые, я на них просто не могу смотреть. Смотрел только на Алену Иванцову», - в шутливой манере высказался Стас Пьеха.