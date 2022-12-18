«Песня противная, номер отвратительный!»: члены жюри «Суперстар! Возвращение» дали волю эмоциям после выступления певицы Иванцовой

В эфир НТВ в это воскресенье вышел седьмой выпуск шоу «Суперстар! Возвращение». Открыло его выступление Алены Иванцовой. Вокалистка исполнила песню «Миражи» группы «Восток».

Члены жюри признались, что Алена Иванцова им понравилась, а вот от композиции они давно не в восторге.