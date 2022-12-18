«Зачем 34-летнему мужику Танька?»: Буланову «раскатали» из-за брака с мужчиной на девятнадцать лет младше

Известная певица Татьяна Буланова готовится вступить в брак в третий раз. Избранник звезды на 19 лет моложе нее. Булановой 53 года, ее будущему мужу - 34.

В недавнем интервью Светлане Бондарчук Татьяна Буланова заявила, что раньше считала такую разницу в возрасте неприемлемой, теперь же пересмотрела свои взгляды.

По поводу разницы в возрасте Татьяны Булановой и ее избранника высказалась блогер Лена Миро в своем «Живом Журнале».