Ляйсан Утяшева в шортиках и мерцающих туфлях-чулках сразила фигурой зрителей: оголила свои бедра

В последнее время Ляйсан все чаще выбирает откровенные наряды. Поклонники не перестают поражаться тому, в какой форме находится мама двоих детей. Однако она признавалась, что хочет экспериментировать и преображаться, как это делают супермодели.

На этот раз Утяшева в комбинезоне с шортами и мерцающих туфля-чулках предстала на сцене шоу «Новые танцы». Она не скрыла свои прелести. Этот наряд ведущей стал самым смелым за все сезоны проекта.

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