Ляйсан Утяшева в шортиках и мерцающих туфлях-чулках сразила фигурой зрителей: оголила свои бедра

Ляйсан Утяшева уже давно работает на телевидении. Она завершила карьеру художественной гимнастки и теперь ведет не только шоу «Новые танцы», но и собственный кулинарный проект. При этом она растит двоих детей с мужем Павлом Волей. За последние несколько лет телеведущая смогла постройнеть и обновила гардероб.
В последнее время Ляйсан все чаще выбирает откровенные наряды. Поклонники не перестают поражаться тому, в какой форме находится мама двоих детей. Однако она признавалась, что хочет экспериментировать и преображаться, как это делают супермодели.
На этот раз Утяшева в комбинезоне с шортами и мерцающих туфля-чулках предстала на сцене шоу «Новые танцы». Она не скрыла свои прелести. Этот наряд ведущей стал самым смелым за все сезоны проекта.
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Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Утяшева. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы красотка», «Какая шикарная», «Обувь огонь!», «Это дико смело», «Бедра идеальные», «Хорошенькая», «Фигурка богини», «Очень эффектно», «Теперь вы просто затмеваете всех», «Это лучше, чем грудь выставлять», — стали писать в Сети.