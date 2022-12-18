«Меня уволили из «Дома-2»: Влад Кадони впервые высказался по поводу ухода с проекта

Телеведущий Влад Кадони отреагировал на новости о своем увольнении из «Дома-2». В микроблоге он поделился кадрами с Лобного, на которых обращается к участникам с вопросом.

«Ребят, мне сегодня весь день пишут, что меня уволили из «Дома-2». Можно я посижу тут аккуратненько с вами?» - спросил Влад Кадони у участников телестройки.

В кадре появилась Кристина Бухынбалтэ. Она объявила, что тоже в курсе последних новостей о якобы предстоящем увольнении Влада Кадони с проекта. Сам телеведущий не опроверг, но и не подтвердил информацию об уходе. Высказался он довольно обтекаемо, давая понять, что хочет остаться на телестройке.