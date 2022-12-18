Отпустил бороду, состарился: как выглядит знаменитый муж Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк уже несколько лет не появлялась на публике. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в больнице. Она борется с болезнью. В Москву приехали ее дети от прошлых отношений дочка Анна и сын Майкл. Муж актрисы Петр Чернышев совсем перестал появляться на публике. Однако фигурист не перестает работать.
Чемпион содержит всю семью. Он заботится о крохе-дочке Миле, которой всего четыре года. Также Чернышев зарабатывает на лечение. Татьяна Навка признавалась, что помогает своему коллеге. Он участвует в ее ледовых постановках. В интервью Надежде Стрелец фигурист рассказал, как рад за Навку, которая добилась успеха и смогла создать красочные представления.
Однако многие удивились тому, как выглядит Петр. 51-летний спортсмен отрастил бороду. Он заметно поседел, а на его лице появились следы усталости.
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Петр Чернышев. Фото: кадр из YouTube-канала Надежды Стрелец
В декабре и январе Чернышев активно работает. Теперь он готовится к новому шоу Навки, которое скоро стартует. Фигурист не только выступает на льду, но и также помогает в режиссировании, и в продюсировании. Поэтому с интересом рассказывает о том, как этот бизнес строится в России.
Петр не скрывает: в России сегодня высока конкуренция подобных ледовых проектов — и все сделаны на достойном уровне. Поэтому сделать лучше других — задача сложная, но очень интересная.
Петр Чернышев. Фото: кадр из YouTube-канала Надежды Стрелец