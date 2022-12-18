Отпустил бороду, состарился: как выглядит знаменитый муж Анастасии Заворотнюк

Чемпион содержит всю семью. Он заботится о крохе-дочке Миле, которой всего четыре года. Также Чернышев зарабатывает на лечение. Татьяна Навка признавалась, что помогает своему коллеге. Он участвует в ее ледовых постановках. В интервью Надежде Стрелец фигурист рассказал, как рад за Навку, которая добилась успеха и смогла создать красочные представления.

Однако многие удивились тому, как выглядит Петр. 51-летний спортсмен отрастил бороду. Он заметно поседел, а на его лице появились следы усталости.

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