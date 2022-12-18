Мамина модница: Наталья Фриске нарядила дочку-пухляшку в комбинезон цвета айвори для прогулки по Красной площади

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья впервые стала мамой к своим 36-ти годам. Появившаяся на свет малышка Луна сделала Наталью Фриске самым счастливым человеком.
Сейчас Наталья Фриске наслаждается долгожданным материнством и хочет, чтобы ее радость разделяли поклонники. Она часто показывает крошку Луну в микроблоге. У девочки отменный аппетит, она растет настоящей очаровательной пухляшкой.
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Наталья Фриске заботится и о том, чтобы Луна выглядела модно и красиво. На прогулку зимним вечером по центру Москвы Наталья Фриске нарядила дочку в комбинезон модного оттенка айвори - цвета слоновой кости.
В микроблоге Наталья Фриске поделилась снимком, на котором предстала с Луной на руках. У малышки от легкого морозца зарумянились щечки.
Наталья Фриске на прогулке с дочкой Луной. Фото: соцсети