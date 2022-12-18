Мамина модница: Наталья Фриске нарядила дочку-пухляшку в комбинезон цвета айвори для прогулки по Красной площади

Наталья Фриске заботится и о том, чтобы Луна выглядела модно и красиво. На прогулку зимним вечером по центру Москвы Наталья Фриске нарядила дочку в комбинезон модного оттенка айвори - цвета слоновой кости.

В микроблоге Наталья Фриске поделилась снимком, на котором предстала с Луной на руках. У малышки от легкого морозца зарумянились щечки.