С короткой стрижкой: Савельева запечатлела своего подросшего сына от Сафонова на прогулке

Саша Савельева уже давно покинула группу «Фабрика». Она теперь строит сольную карьеру, а также часто участвует в фотосессиях. Артистка частая гостья на красных дорожках. Порой с ней появляется на публике муж Кирилл Сафонов. У пары подрастает сын Леон. Недавно звездная семья уехала в теплые края. По всей видимости, они проводят время в Израиле.
На этот раз Савельева поделилась редкими кадрами с наследником. Трехлетний мальчик играл на детской площадке. Он начал ходить по веревочной лестнице. Певица сначала его страховала, а потом позволила самостоятельно лазить по веревкам. Пара пока скрывает лицо сына, но артистка показала его короткую стрижку.
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«Сегодня гуляли с сыном. Как важно родителям не «душить» ребенка любовь и заботой. (иногда родители под любовь и заботой подразумевают давление и контроль), – поделилась наблюдением звезда.
На этот раз поклонники отметили, что Леон подрос. Многие уверены, что он похож на Сафонова. «Какая вы замечательная мама», «Какой у вас сын хорошенький», «Говорит так хорошо», «Уважаю, что вы изучаете, как правильно воспитывать», «Пацан сильный, точно в папу пошел», — стали писать подписчики.
Леон. Фото: соцсети звезды