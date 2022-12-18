С короткой стрижкой: Савельева запечатлела своего подросшего сына от Сафонова на прогулке

На этот раз Савельева поделилась редкими кадрами с наследником. Трехлетний мальчик играл на детской площадке. Он начал ходить по веревочной лестнице. Певица сначала его страховала, а потом позволила самостоятельно лазить по веревкам. Пара пока скрывает лицо сына, но артистка показала его короткую стрижку.

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