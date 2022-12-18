Старшая с хвостиком, младшая с маникюром: Млодик подловила, как ее дочери от Виторгана хозяйничают на кухне

Жена Эммануила Виторгана Ирина Млодик регулярно радует свою аудиторию в соцсетях контентом с участием дочерей Этель и Клары.
На этот раз Ирина Млодик показала, как ее малышки готовятся отметить еврейский праздник Хануку.
Этель и Клара хозяйничают на своей детской кухне, с деловым видом рассказывая маме, что они готовят на праздничный стол.
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У обеих малышек при этом волосы собраны в хвостики на затылках - чтобы не мешались. А у Кларочки ноготки еще и покрыты лаком.
«С праздником Хануки всех поздравляем! А детки готовят стол», - написала под видео Ирина Млодик.
Поклонники Ирины Млодик и Эммануила Виторгана умилились этим кадрам.
«Пупсики такие красивые!», «Ну, что Этель приготовит, я даже не сомневаюсь. Талантливый человек талантлив во всем! А Кларочка помогает!», «Мамины помощницы. Ирина, счастья вашей семье!», «Ой, Кларочка с маникюром, лапочки маленькие», - высказались в Сети.