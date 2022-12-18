Старшая с хвостиком, младшая с маникюром: Млодик подловила, как ее дочери от Виторгана хозяйничают на кухне

Жена Эммануила Виторгана Ирина Млодик регулярно радует свою аудиторию в соцсетях контентом с участием дочерей Этель и Клары.

На этот раз Ирина Млодик показала, как ее малышки готовятся отметить еврейский праздник Хануку.

Этель и Клара хозяйничают на своей детской кухне, с деловым видом рассказывая маме, что они готовят на праздничный стол.

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