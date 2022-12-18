Неожиданный финал: назван победитель третьего сезона шоу «Звезды в Африке»

Не смог побороться за 5 миллионов рублей Олег Верещагин. Он покинул шоу перед главной битвой. В последней серии было испытание в бассейне. Участники должны были нырять и собирать плитки с буквами, чтобы составить слово «победитель». По итогам испытания выбыл Малафеев, а остальные три участника приготовились к главной борьбе.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».