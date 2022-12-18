Неожиданный финал: назван победитель третьего сезона шоу «Звезды в Африке»

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Состоялась финальная битва. Карина Кросс, певица Юлия Гаврилина, актер Антон Филиппенко и бывший футболист сборной России Вячеслав Малафеев поборолись за 5 миллионов рублей.

Этой осенью стартовал третий сезон шоу «Звезды в Африке». Лучшие участники снова встретились в саванне, голодали и боролись за еду. Однако до финала смогли дойти игроки красной команды  блогер Карина Кросс, певица Юлия Гаврилина, а вот из синей команды был лишь Антон Филиппенко, но неожиданно в проект вернулся футболист Вячеслав Малафеев.

Не смог побороться за 5 миллионов рублей Олег Верещагин. Он покинул шоу перед главной битвой. В последней серии было испытание в бассейне.  Участники должны были нырять и собирать плитки с буквами, чтобы составить слово «победитель». По итогам испытания выбыл Малафеев, а остальные три участника приготовились к главной борьбе. 

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Карина Кросс, Юлия Гаврилина и Антон Филиппенко. Фото: кадр из шоу «Звезды в Африке»

В финальном испытании Гаврилина, Кросс и  Филиппенко должны были стоять на платформах в течение четырех часов и запомнить, что происходит вокруг. Единственным, кто сумел восстановить порядок произошедших событий без ошибок, оказался участник мужского пола, который и стал обладателем главного приза в размере 5 млн рублей.

К слову, Антон был неравнодушен к ведущей Ольге Бузовой. Она была готова обратить на него внимание только если он проявит себя и победит. Теперь поклонники ждут, ответит ли звезда на ухаживания Филиппенко. 

Антон Филиппенко. Фото: кадр из шоу «Звезды в Африке»

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