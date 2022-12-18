Неожиданный финал: назван победитель третьего сезона шоу «Звезды в Африке»

Этой осенью стартовал третий сезон шоу «Звезды в Африке». Лучшие участники снова встретились в саванне, голодали и боролись за еду. Однако до финала смогли дойти игроки красной команды блогер Карина Кросс, певица Юлия Гаврилина, а вот из синей команды был лишь Антон Филиппенко, но неожиданно в проект вернулся футболист Вячеслав Малафеев.
Не смог побороться за 5 миллионов рублей Олег Верещагин. Он покинул шоу перед главной битвой. В последней серии было испытание в бассейне. Участники должны были нырять и собирать плитки с буквами, чтобы составить слово «победитель». По итогам испытания выбыл Малафеев, а остальные три участника приготовились к главной борьбе.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Карина Кросс, Юлия Гаврилина и Антон Филиппенко. Фото: кадр из шоу «Звезды в Африке»
В финальном испытании Гаврилина, Кросс и Филиппенко должны были стоять на платформах в течение четырех часов и запомнить, что происходит вокруг. Единственным, кто сумел восстановить порядок произошедших событий без ошибок, оказался участник мужского пола, который и стал обладателем главного приза в размере 5 млн рублей.
К слову, Антон был неравнодушен к ведущей Ольге Бузовой. Она была готова обратить на него внимание только если он проявит себя и победит. Теперь поклонники ждут, ответит ли звезда на ухаживания Филиппенко.
Антон Филиппенко. Фото: кадр из шоу «Звезды в Африке»