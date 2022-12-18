СМИ: дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова находится в реанимации в тяжелом состоянии

Владимир Политов

Владимир Политов. Фото: Global Look Press

Как сообщается, 22-летняя наследница Владимира Политова подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

СМИ сообщают, что 22-летняя дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова Алена находится в реанимации одной из столичных клиник. Врачи оценивают состояние девушки, как тяжелое. 

Дочь Владимира Политова не дышит самостоятельно, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Уточняется, что дочь Владимира Политова Алена была госпитализирована из московской квартиры, находящейся в доме по улице Пятницкой.

Примечательно, что сам Владимир Политов ничего не знает о госпитализации дочери. В беседе с журналистами музыкант не смог не подтвердить, ни опровергнуть новость о том, что его наследница находится в реанимации.

С мамой Алены Владимир Политов давно в разводе. Некоторое время девушка вместе с родительницей жила в Германии, но потом вернулась в Россию.

По материалам ren.tv.

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