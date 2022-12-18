СМИ: дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова находится в реанимации в тяжелом состоянии

Примечательно, что сам Владимир Политов ничего не знает о госпитализации дочери. В беседе с журналистами музыкант не смог не подтвердить, ни опровергнуть новость о том, что его наследница находится в реанимации.

С мамой Алены Владимир Политов давно в разводе. Некоторое время девушка вместе с родительницей жила в Германии, но потом вернулась в Россию.

По материалам ren.tv.