Неуверенной походкой: Бузова в крохотном платье засветила свои мощные формы прямо на улице

На этот раз Ольга облачилась в атласное мини-платье голубого цвета. Она подчеркнула свои формы. Колготки и мерцающие сапожки дополнили образ. Телеведущая решила поужинать в ресторане. Она предпочла побаловать себя горячительными напитками.

После жарких посиделок Бузова вышла на променад. Прямо в центре столице она покрасовалась в своем наряде, не скрыв красоту фигуры.