Неуверенной походкой: Бузова в крохотном платье засветила свои мощные формы прямо на улице

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих. Она не скрывает, что заработала целое состояние. Недавно артистка переехала жить в новую квартиру. При этом она не перестает сниматься в новых проектах. Артистка мечтает о семье. А пока она проводит свободные вечера с подругами. Накануне звезда отправилась в ресторан.
На этот раз Ольга облачилась в атласное мини-платье голубого цвета. Она подчеркнула свои формы. Колготки и мерцающие сапожки дополнили образ. Телеведущая решила поужинать в ресторане. Она предпочла побаловать себя горячительными напитками.
После жарких посиделок Бузова вышла на променад. Прямо в центре столице она покрасовалась в своем наряде, не скрыв красоту фигуры.
На этот раз Ольга предпочла показать, как провела вечер. Поклонники заметили, что у нее неуверенная походка. Другие были поражены тому, что зимой она носит платья.
«Ох, Оля, никакой скромности», «Просто красотка», «А почему походка такая вялая?», «Кто-то навеселился! Едва держит равновесие», «Какая смелая! В платье зимой», «Очень фигуристая стала», — написали фанаты.
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