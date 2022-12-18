Все-таки вместе: Лиза Кутузова из «Дома-2» поделилась редким фото с мужем – заткнула сплетникам рты

Бывшая участница «Дома-2» Лиза Кутузова с 2015-го года счастлива в браке со своим мужем, экс-музыкантом Ростиславом Пироговым. У пары двое детей - дочка и сын.

Из-за того, что Лиза Кутузова предпочитает не рассказывать о своей семье, в Сети ее регулярно разводят с мужем. Новости о том, что Кутузова и Пирогов расстались, появляются довольно часто.

Лиза Кутузова всякий раз реагирует одинаково - она размещает в микроблоге совместное фото с мужем. Сделала она так и на этот раз. Кутузова поделилась снимком с Пироговым, на котором они запечатлены в одном из кафе Испании. Именно в этой стране семья предпочитает проводить зиму.

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