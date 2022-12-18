Даже без белья: Наталья Подольская в прозрачных брюках щегольнула на публике, не скрыв прелести

Наталья Подольская является одной из самых известных выпускниц шоу «Фабрика звезд». Она уже давно строит карьеру на сцене. Певица состоит в браке с Владимиром Пресняковым. У них уже подрастают сыновья: семилетний Артемий и двухлетний Иван. Артистка в свои 39 лет старается следить за фигурой.
На этот раз Наталья решила провести время на празднике. Она принарядилась для такого случая. Певица облачилась в прозрачные брюки с эффектом мерцания и черный жакет с открытой спиной. Она устроила дефиле, засветив оголенную спину и изящные бедра. Подольска отказалась от лифчика. Она без стеснения хвасталась тем, как выглядит.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были сражены ее смелым образом. Многие осыпали жену Преснякова комплиментами. «Как маняще и элегантно», «Ну что за дива», «Ой, без белья», «Какая вы роскошная», «Ножки шикарные», «Вот это образ! Красота в красоте», «А муж оценил?», «Хороша со всех сторон», — стали писать пользователи Сети.