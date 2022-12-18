Даже без белья: Наталья Подольская в прозрачных брюках щегольнула на публике, не скрыв прелести

На этот раз Наталья решила провести время на празднике. Она принарядилась для такого случая. Певица облачилась в прозрачные брюки с эффектом мерцания и черный жакет с открытой спиной. Она устроила дефиле, засветив оголенную спину и изящные бедра. Подольска отказалась от лифчика. Она без стеснения хвасталась тем, как выглядит.

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