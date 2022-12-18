Севастьянова в платье с глубоким вырезом наклонилась, чтобы засветить аппетитную сочность: сама собой любуется

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова сегодня добивается успеха на другом поприще.
В микроблоге Каролина Севастьянова часто демонстрирует, что ей есть чем гордиться, помимо спортивных достижений.
Звезда художественной гимнастики исправно радует поклонников откровенным контентом в микроблоге.
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Каролина Севастьянова обожает облачаться в провокационные наряды, демонстрирующие участки ее тела.
На этот раз она покрасовалась в мини-платье с глубоким декольте. Каролина Севастьянова слегка изогнулась ради того, чтобы продемонстрировать всем красоту - аппетитную и сочную грудь.
Каролина Севастьянова засветила сочную грудь. Фото: соцсети
При этом Каролина Севастьянова не может оторвать глаз от себя самой. В кадре она любуется на себя, очевидно понимая, насколько хороша.