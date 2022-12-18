«Как же на самом деле плохо»: объявившая о разрыве с гражданским мужем певица Слава находится в подавленном состоянии

В жизни известной вокалистки Анастасии Сланевской, выступающей под псевдонимом Слава, наступила черная полоса. Накануне певица Слава сообщила, что после почти двадцати лет отношений и совместной жизни рассталась с возлюбленным и отцом младшей дочери, бизнесменом Анатолием Данилицким.
Подробностей разрыва певица Слава раскрывать не стала. Она лишь сообщила, что ей немедленно нужны новые отношения и озвучила, какими параметрами должен обладать претендент на место рядом с ней.
Вместе с тем певица Слава дала понять, что еще не пережила разрыв и находится в подавленном состоянии.
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«Как же на самом деле плохо. Вот моя любовь, вот она меня любит по-настоящему», - поделилась в микроблоге певица Слава, показав всем свою домашнюю питомицу - кошечку.