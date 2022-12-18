Севастьянова в пятнистых микро-трусиках показала все то, чем ее наградила природа: понравилось не всем

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова сейчас зарабатывает себе очки на несколько ином поприще.
Красавица-спортсменка обладает великолепной фигурой и роскошными формами, которые без устали демонстрирует. Каролина Севастьянова четко дает понять, что ей совершенно нечего скрывать от поклонников.
На снимках в микроблоге Каролина Севастьянова часто позирует в откровенных нарядах и без них.
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На одном из фото Каролина Севастьянова предстала в микро-бикини с принтом-далматинцем, показав все, что чем ее одарила природа - красивую грудь, плоский животик, тонкую талию. Правда, почему-то кадр понравился не всем.
Каролина Севастьянова в бикини. Фото: соцсети
«Иногда кажется, вы круглый год в купальнике», «Почти голая. Мне не понравилась», «Афигеть! Какая краля!», «Да, фигура супер», - высказались в Сети.