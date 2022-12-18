Севастьянова в пятнистых микро-трусиках показала все то, чем ее наградила природа: понравилось не всем

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова сейчас зарабатывает себе очки на несколько ином поприще.

Красавица-спортсменка обладает великолепной фигурой и роскошными формами, которые без устали демонстрирует. Каролина Севастьянова четко дает понять, что ей совершенно нечего скрывать от поклонников.

На снимках в микроблоге Каролина Севастьянова часто позирует в откровенных нарядах и без них.

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