«Специально сказала»: певица Лиза Монеточка объяснилась за скандал вокруг имени Иосифа Кобзона

Певица Лиза Монеточка, не так давно ставшая мамой, оказалась в эпицентре скандала. Недавно выступившая на концерте в Хельсинке, Лиза Монеточка нарвалась на критику - публика осталась не в восторге от ее вокальных данных.

Всем недовольным Лиза Монеточка посоветовала отправиться на концерты SHMANA или Иосифа Кобзона, чем спровоцировала скандал. Лизе Монеточке напомнили, что Иосифа Кобзона уже четыре года нет в живых.

Монеточка спустя несколько дней придумала, что сказать в свое оправдание. Правда, прозвучало вновь довольно странно.

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