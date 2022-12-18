«Специально сказала»: певица Лиза Монеточка объяснилась за скандал вокруг имени Иосифа Кобзона

Певица Лиза Монеточка, не так давно ставшая мамой, оказалась в эпицентре скандала. Недавно выступившая на концерте в Хельсинке, Лиза Монеточка нарвалась на критику - публика осталась не в восторге от ее вокальных данных.
Всем недовольным Лиза Монеточка посоветовала отправиться на концерты SHMANA или Иосифа Кобзона, чем спровоцировала скандал. Лизе Монеточке напомнили, что Иосифа Кобзона уже четыре года нет в живых.
Монеточка спустя несколько дней придумала, что сказать в свое оправдание. Правда, прозвучало вновь довольно странно.
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«Простите, постоянно путаю все после второго триместра беременности...думала после родов пройдет, но нет. Вроде бы все ок, но иногда резко путаю слова, и даже забываю текст песни на концерте, в самом простом месте, где никогда не забываю. А вот про Кобзона специально сказала, кто не понял. В этом году много людей, которым я очень желаю посетить его концерт как можно скорее», - высказалась Лиза Монеточка.
По материалам kp.ru.