Ани Лорак в приталенном комбинезоне вместе с подросшей дочкой от турецкого бизнесмена появилась на концерте

Ани Лорак

Ани Лорак. Фото: соцсети звезды

Певица продолжает выступать на публике в Москве. Ани Лорак посетила открытие новой концертной площадки МИС live Арена.

Ани Лорак является одной из самых известных исполнительниц в России. Она в этом году сделала паузу в творчестве. Несколько месяцев артистка не появлялась на публике. Осенью она также ездила в Испанию, где провела почти месяц. Но теперь певица решила вернуться в Москву. Она стала активно участвовать в концертах. 

Примечательно, что Лорак часто видится с Филиппом Киркоровым. Они давно дружат семьями. На днях певица с ним повидалась на торжественном открытии новой концертной площадки МИС live Арена. Она облачилась в комбинезон с акцентом на талии. Артистка подчеркнула свою точеную фигуру.

С ней была 11-летняя дочка София, рожденная от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Она выглядела стильно в джинсах клеш и жакете оверсайз черного цвета.  С ней позировали дети Киркорова. 

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Ани Лорак с дочкой и Филипп Киркоров с детьми. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лорак. Многие осыпали ее комплиментами. «Какие красивые», «Дети растут, а родители не меняются», «Хорошенькая София», «В шикарной форме», «Отличная компания», — стали писать в Сети.

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