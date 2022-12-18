Ани Лорак в приталенном комбинезоне вместе с подросшей дочкой от турецкого бизнесмена появилась на концерте

Примечательно, что Лорак часто видится с Филиппом Киркоровым. Они давно дружат семьями. На днях певица с ним повидалась на торжественном открытии новой концертной площадки МИС live Арена. Она облачилась в комбинезон с акцентом на талии. Артистка подчеркнула свою точеную фигуру.

С ней была 11-летняя дочка София, рожденная от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Она выглядела стильно в джинсах клеш и жакете оверсайз черного цвета. С ней позировали дети Киркорова.

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