«Отвратительно и ужасно»: Навка впервые высказалась об избиениях Башарова

Известная фигуристка Татьяна Навка впервые прокомментировала скандальные выходки своего бывшего возлюбленного Марата Башарова. Блогер Надежда Стрелец спросила, как она относится к домашнему насилию, в котором обвиняли актера.

«Он, к сожалению, страдает алкоголизмом. И когда он приходит в это состояние, то не контролирует себя. Это отвратительно, ужасно и мерзко, что он не может с этим бороться», - заявила она.

Навка при этом подчеркнула, что на нее никогда в жизни никто ни разу не поднимал руку, в том числе, Марат Башаров.

«Если человек хотя бы замахнулся, то от него надо бежать», - добавила Навка.

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