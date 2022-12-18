«Мои любимые»: Марго Овсянникова из «Дома-2» впервые на одном фото показала сына и его отца

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Марго Овсянникова решилась на неслыханный для себя поступок.

Блондинка отважилась разместить в телеграм-канале снимок отца ее ребенка. Мужчина держит хорошенького белокурого малыша на руках и прижимает его к себе. В кадре не видно его лица, но зато Марго Овсянникова доказала всем злопыхателям - мужчина после рождения сына остался с ней, и их отношения продолжаются.

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