«Талант не пропьешь»: Навка проболталась о болезни Башарова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в интервью Надежде Стрелец высказалась о своем бывшем возлюбленном Марате Башарове. Спортсменка считает актера очень талантливым и харизматичным.
«Я считаю, что талант не пропьешь. Он очень харизматичный человек и мне очень жаль, что эта болезнь его подкосила и не дала возможность стать тем, кем он мог бы стать», - заявила она.
Навка подчеркнула, что в новом сезоне «Ледникового периода» Башаров раскрылся и удивительно быстро пришел в форму.
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