«Талант не пропьешь»: Навка проболталась о болезни Башарова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в интервью Надежде Стрелец высказалась о своем бывшем возлюбленном Марате Башарове. Спортсменка считает актера очень талантливым и харизматичным.

«Я считаю, что талант не пропьешь. Он очень харизматичный человек и мне очень жаль, что эта болезнь его подкосила и не дала возможность стать тем, кем он мог бы стать», - заявила она.