Бабушка стала невестой: 47-летняя мама Насти Паршиной из «Дома-2» выходит замуж

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Паршина в эти дни радуется за свою маму, которую полтора года назад сделала бабушкой.
47-летняя маникюрша из Ставрополя Евгения Паршина нашла свое счастье и готовится к новому замужеству. Анастасия Паршина сообщила в микроблоге, что ее маме сделали предложение руки и сердца.
«Сказала «Да». Только не я, а моя мама. Безгранично рада за нее и то, как у них все складывается. Кто не знает, моей маме 47 лет, так выглядеть это просто мечта каждой. А теперь я, наконец, увидела женское счастье в ее глазах», - написала Анастасия Паршина.
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Сама Настя Паршина тоже надеется наладить свою личную жизнь. С отцом своего сына Адриана Никитой Уманским она порвала отношения и сейчас строит их с новым избранником.
Напомним, маму Настю Паршиной Евгению поклонники «Дома-2» успели узнать и полюбить, поскольку та часто появлялась в эфирах реалити-шоу. Евгения Паршина несколько раз приезжала на телестройку, чтобы поддержать свою дочь.