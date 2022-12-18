Бабушка стала невестой: 47-летняя мама Насти Паршиной из «Дома-2» выходит замуж

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Паршина в эти дни радуется за свою маму, которую полтора года назад сделала бабушкой.

47-летняя маникюрша из Ставрополя Евгения Паршина нашла свое счастье и готовится к новому замужеству. Анастасия Паршина сообщила в микроблоге, что ее маме сделали предложение руки и сердца.