«Ужасные фильтры! Убери!»: Кудрявцева в черном платье с воздушными рукавами столкнулась с Лазаревым за кулисами

Примечательно, что Лера накануне стала ведущей открытия Live Арена. Она появилась на публике в черном платье макси с воздушными рукавами и мерцающим корсетом. Блондинка вела концерт с Вячеславом Макаровым.

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Они вместе красовались на ковровой дорожке. А потом Кудрявцева предпочла показать, что происходило за кулисами. Там она столкнулась с Лазаревым.