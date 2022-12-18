«Ужасные фильтры! Убери!»: Кудрявцева в черном платье с воздушными рукавами столкнулась с Лазаревым за кулисами

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих. Она не скрывает, что привыкла к постоянному вниманию со стороны общественности. Блондинка не перестает вести не только телевизионные передачи, но и концерты. Зачастую ее напарником становится Сергей Лазарев, с которым она ранее встречалась.
Примечательно, что Лера накануне стала ведущей открытия Live Арена. Она появилась на публике в черном платье макси с воздушными рукавами и мерцающим корсетом. Блондинка вела концерт с Вячеславом Макаровым.
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Они вместе красовались на ковровой дорожке. А потом Кудрявцева предпочла показать, что происходило за кулисами. Там она столкнулась с Лазаревым.
«Блин, убери этот фильтр долбанный! Ужасные фильтры! Кудрявцева, убери фильтры женские!» – возмутился он.
Поклонники поразились тому, как молодо Лера выглядит в 51 год. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну очень красивая», «Какая вы шикарная», «С Сережей вы смотритесь прекрасно», «Бесподобная», «Только Лазарев умеет так всех веселить», «Крутая», «Просто красотка», «Платье снова потрясающее», — стали писать в Сети.
Лера Кудрявцева и Вячеслав Макаров. Фото: соцсети звезды