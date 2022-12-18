Какие на самом деле президентские пенсии получают российские фигуристы

Известная фигуристка Татьяна Навка дала большое интервью Надежде Стрелец, в котором рассказала о зарплатах и пенсиях коллег по цеху.

«После завершения спортивной карьеры фигуристы получают президентскую стипендию в размере 50 тысяч рублей ежемесячно», - заявила она.

При этом Навка уточнила, что речь идет только про олимпийских чемпионов. У серебряных и бронзовых нет такой зарплаты.