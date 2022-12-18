«Ой, ложбинку нарисовала?»: Ольга Бузова в корсете из денима обнажила округлую грудь в смелом декольте

В последнее время Ольга все чаще занимается спортом. Она заверяет, что постройнела и почти вернулась в форму. Артистка на сцене предпочитает показывать достоинства фигуры. На этот раз она предстала на съемках в мини-юбке и корсете из денима на молнии спереди. Бузова обнажила округлую грудь на камер.

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