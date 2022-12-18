«Ой, ложбинку нарисовала?»: Ольга Бузова в корсете из денима обнажила округлую грудь в смелом декольте

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих в стране. Она не перестает вести новые проекты, а также давать концерты. Телеведущая часто ездит на съемки в Минск, а также посещает красные дорожки и премии. Каждый раз она выбирает броские наряды для появления на публике. Порой звезда удивляет поклонников своими луками.
В последнее время Ольга все чаще занимается спортом. Она заверяет, что постройнела и почти вернулась в форму. Артистка на сцене предпочитает показывать достоинства фигуры. На этот раз она предстала на съемках в мини-юбке и корсете из денима на молнии спереди. Бузова обнажила округлую грудь на камер.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были удивлены. Одни отметили, что она постройнела, а другие посчитали, что телеведущая увлеклась фотошопом. «Насчет картинки образной, возник вопрос: как это живется с нулевым размером?», «Ой, ложбинку нарисовала?», «Как же фильтр меняет человека!», «Осинка», «Грудь выглядит неестественно», — стали писать подписчики.