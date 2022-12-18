Украина отправит на «Евровидение» чернокожего нигерийца

На Украине определились с артистами, которые будут представлять страну в 2023 году на «Евровидении». Из девяти претендентов победу одержал коллектив Tvorchi.
Всего за возможность принять участие в международном конкурсе боролись девять исполнителей: Moisei и DEMCHUK, певицы FIINKA, Angelina, Jerry Heil, KRUTЬ и группы 2TONE, OY Sound System, Tember Blanche, Tvorchi.
Группа Tvorchi была основана в 2018 году. В ее состав входят Андрей Гуцуляк и чернокожий солист Джеффри Кенни. Музыканты пишут песни на русском и украинском языках в стиле инди-поп.
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