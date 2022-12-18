Стильная семья: Сергей Лазарев запечатлел четырехлетнюю дочку в белом платье у нарядной елки с братом

Лазарев в декабре особенно много работает. Он ездит на съемки и выступает на концертах. Певец при этом часто уделяет время детям. На этот раз он решил порадовать малышей, которые нарядились, чтобы сфотографироваться у новогодней елочки.

Сергей предпочел одеться с сыном с в джинсы и рубашки. А малышка Анна покрасовалась в белом платье с кружевом. Они приготовили письма для Деда Мороза.

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