Стильная семья: Сергей Лазарев запечатлел четырехлетнюю дочку в белом платье у нарядной елки с братом

Сергей Лазарев

Сергей Лазарев. Фото: соцсети звезды

Певец решил порадовать детей. Они подготовили письма для Деда Мороза и нарядились.

Сергей Лазарев уже давно стал популярным исполнителем. Он уже давно не рассказывает о личной жизни. Певец после расставания с Лерой Кудрявцевой утаивает информацию о своих романах. Однако у него за минувшие годы появились дети. Сын Никита в свои восемь лет учится в школе, а дочке Анне только четыре года. С каждым годом артист все чаще показывает наследников.

Лазарев в декабре особенно много работает. Он ездит на съемки и выступает на концертах. Певец при этом часто уделяет время детям. На этот раз он решил порадовать малышей, которые нарядились, чтобы сфотографироваться у новогодней елочки.

Сергей предпочел одеться с сыном с в джинсы и рубашки. А малышка Анна покрасовалась в белом платье с кружевом. Они приготовили письма для Деда Мороза.

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Сергей Лазарев с детьми. Фото: соцсети звезды

«До Нового года осталось 2 недели… Новогоднее настроение уже витает в воздухе. Спасибо RIBAMBELLE за нашу прекрасную и красивую елочку в доме. Был удивлен, что Рибамбель – не только хороший семейный ресторан, но и организатор праздников и новогоднего декора в доме!» – написал артист.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. «Какие они миленькие», «Аннушка прям королева снежинок», «Чудесные детки», «Хорошенькая Анечка», «Просто прелесть», «Ох, вот это стиляги», «Никит копия папы», — стали писать подписчики.

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