Абсолютно одинок! Пугачеву не обнаружили рядом с Галкиным* за границей – глаза выдали эмоции

Как известно, Алла Пугачева поступила фактически как жена декабриста, когда покинула Россию вслед за мужем Максимом Галкиным*.
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Поклонники до сих пор не могут поверить, что народная артистка на самом деле разделила позицию супруга. Многие считают, что она просто решила быть рядом с любимым.
В связи с этим распространяется немало слухов о том, что Примадонна якобы обязательно должна расстаться с супругом. И вот Максим Галкин* действительно выставил фото в Сеть из Дубая в одиночестве, без Аллы Борисовны.
Максим Галкин*. Фото: соцсети
На снимке он просто сиял! Некоторые шутники заметили в комментариях соцсети, что дескать юморист рад побыть без жены и детей.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.