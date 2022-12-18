Абсолютно одинок! Пугачеву не обнаружили рядом с Галкиным* за границей – глаза выдали эмоции

Алла Пугачева и Максим Галкин*

Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Global Look Press.

Комик удивил народ своим видом без жены.

Как известно, Алла Пугачева поступила фактически как жена декабриста, когда покинула Россию вслед за мужем Максимом Галкиным*.

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Поклонники до сих пор не могут поверить, что народная артистка на самом деле разделила позицию супруга. Многие считают, что она просто решила быть рядом с любимым.

В связи с этим распространяется немало слухов о том, что Примадонна якобы обязательно должна расстаться с супругом. И вот Максим Галкин* действительно выставил фото в Сеть из Дубая в одиночестве, без Аллы Борисовны.

Максим Галкин*. Фото: соцсети

На снимке он просто сиял! Некоторые шутники заметили в комментариях соцсети, что дескать юморист рад побыть без жены и детей.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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