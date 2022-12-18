Бесстыдная Михалкова закрыла глаза и обнажила плотское: мягкая аппетитность завораживает

Юлия Михалкова очаровала поклонников своей свежей фотографией в соцсетях. На снимке 39-летняя актриса предстает в кожаной юбке, прикрыв глаза солнцезащитными очками.
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Разрез на ней обнажил плоть Михалковой – ее красивую мягкую ножку, которая так и притягивала взгляды мужчин. Также почитатели знаменитости похвалили тонкую талию любимцы, удивляясь что с годами она у нее не становится шире.
«Ну что же ты со мной делаешь? Зачем так измываться, один из излюбленных образов на себя примеряешь!», «Хотелось бы не только оценивать фото Юли, но и слышать ее голос, уж больно тембр очаровывает», «Ваууууу, Юля, классно смотришься! Новый фильм пора снимать «Матрицу: Да восстанет Россия!» - написали пользователи во «ВКонтакте».
Юлия Михалкова. Фото: vk.com/mihalkova.julia