Выдала пердимонокль: Севастьянова показала грудную сочность, вывалив красоту из одежды

Ох хитра Каролина Севастьянова! Так будоражить мужские умы и фантазии умеет не каждая знаменитость в России!

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То она «случайно» белье засветит в движении, то филейной частью сверкнет в очередном смелом наряде. На сей раз поклонникам Севастьяновой было уготовано счастье лицезреть ее пышную грудь, которую она уложила в рисковый тугой наряд.

При повороте корпуса ее сочный бюст так и выпрыгнул из одеяния! Истинный пердимонокль дня, наслаждайтесь!