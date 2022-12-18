В форме персика: Севастьянова показала, как выглядит ее задок, разделенный стрингами (горячее фото)

Каролина Севастьянова произвела фурор в Сети, выставив фотографию из бассейна в социальные сети. Гимнастка примерила откровенный купальник со стрингами, который не скрыл ее форм.

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Севастьянова запечатлелась для своих поклонников сзади, демонстрируя идеальные ягодицы в виде аппетитного персика.

Каролина явно знает свои преимущества! Остается только под вопросом - кто же фотографирует красотку в эти моменты, ведь она недавно сообщила о разрыве с бойфрендом.