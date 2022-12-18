Новости шоу-бизнеса: Карл III пригласит Гарри и Меган на коронацию, Брутян показала «беременный» живот, Михалков попал под санкции ЕС

Портал Teleprogramma.pro составил рейтинг самых читаемых материалов среди тех, что были опубликованы за последние сутки.
Как выяснилось, наших читателей в этот период привлекали свежие новости из жизни как отечественных знаменитостей, так и зарубежных.
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Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Global Look Press
Принц Гарри и его жена Меган прилетят на коронацию Карла III
Несмотря на выход скандального документального фильма от Netflix, в котором герцог и герцогиня Сассекские рассказали много всего интересного о британской королевской семье и отношениях внутри нее, король Карл III все же пригласит их на свою коронацию весной 2023 года.
Как стало известно, Гарри и его жена-американка прилетят на церемонию, но при этом есть и плохая новость: отношение к ним как со стороны короля, так и со стороны его наследника Уильяма, будет совсем другим.
Кроме того, пару могут лишить всех имеющихся титулов, опустив их до уровня простолюдинов.
Зепюр Брутян. Фото: соцсети
Зепюр Брутян показала округлившийся животик
Супруга Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян, подкрепила слухи о своей беременности, опубликовав фото с заметно округлившимся животиком.
Напомним, что у 27-летней актрисы пока нет детей, а вот у ее мужа Павла уже имеются сын и дочь, рожденные в его первом браке - с актрисой Агатой Муцениеце.
Многие сторонники Агаты, обвинившей Прилучного в домашнем насилии, считают, что молодая и неопытная Брутян очень рискует, пытаясь построить семью с абьюзером. Единожды обидевший женщину, может сделать это и с другой, уверены они.
Никита Михалков. Фото: соцсети
У Никиты Михалкова отберут недвижимость в Европе
Кинорежиссер Никита Михалков вошел в список физических лиц, внесенных в девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза.
Это значит, что ему отныне закрыт въезд в европейские страны. Кроме того, ЕС заблокирует все его активы, до которых сможет дотянуться.
По данным СМИ, у Никиты Сергеевича есть вилла в Италии, а также недвижимость в Испании - в Андалусии и в Торревьехе.