Новости шоу-бизнеса: Карл III пригласит Гарри и Меган на коронацию, Брутян показала «беременный» живот, Михалков попал под санкции ЕС

Принц Гарри и его жена Меган прилетят на коронацию Карла III

Несмотря на выход скандального документального фильма от Netflix, в котором герцог и герцогиня Сассекские рассказали много всего интересного о британской королевской семье и отношениях внутри нее, король Карл III все же пригласит их на свою коронацию весной 2023 года.

Как стало известно, Гарри и его жена-американка прилетят на церемонию, но при этом есть и плохая новость: отношение к ним как со стороны короля, так и со стороны его наследника Уильяма, будет совсем другим.

Кроме того, пару могут лишить всех имеющихся титулов, опустив их до уровня простолюдинов.