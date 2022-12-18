«Люди не зря говорят о разводе»: о грустном расставании Агутина с Варум заговорила Миро

Известный блогер Лена Миро заговорила со своими подписчиками о разрыве отношений между Анжеликой Варум и Леонидом Агутиным. Она уверена, что поклонники судачат о холодке в паре не случайно.

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По информации блогера, Варум уже давным-давно живет за границей, в то время как ее муж продолжает оставаться в России. Миро считает, что это ненормально для супругов.

«Люди не зря говорят о разводе, он логично вытекает из ситуации. Зачем этим людям нужен брак, когда он не нужен им?» - рассудила она в своем ЖЖ.

Между тем, Миро считает, что Варум и Агутин официально не станут разрывать брак, поскольку в этом уже нет смысла.