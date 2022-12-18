Красотка среди арабов: Виктория Лопырева повиляла задом на вечеринке в Катаре (видео)

Модель и посол ФИФА Виктория Лопырева 17 декабря порадовала своих подписчиков новыми видео с чемпионата мира по футболу в Катаре, где в этот день встречались команды Марокко и Хорватии, боровшиеся за третье место.

Лопырева присутствовала и на самом матче, завершившемся победой хорватов, и на послематчевых мероприятиях. На одном из видео модель, спустив с одного плеча свой пиджак, танцует, двигая пятой точкой в такт музыке.

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