Джонни Депп в костюме Джека Воробья исполнил желание тяжелобольного ребенка

Голливудский актер Джонни Депп сумел в очередной раз продемонстрировать всему миру свою доброту и отзывчивость. По просьбе фонда Make-A-Wish, исполняющего желания смертельно больных детей, актер пообщался с одним из его подопечных.
У 11-летнего мальчика по имени Кори больное сердце Он уже перенёс две операции и теперь врачи всеми способами пытаются продлить ему жизнь.
Кори является большим фанатом фильма «Пираты Карибского моря» и его главного героя Джека Воробья, которого сыграл Джонни. По просьбе фонда актер, надев костюм Воробья, связался с Кори по видеосвязи.
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Мальчик был безумно рад увидеть своего кумира. Он рассказал Деппу о своем YouTube-канале и о том, что хотел бы набрать 100 тысяч подписчиков. Благодаря помощи актера их набралось в два раза больше!
Если вы хотите поддержать Кори, вы тоже можете подписаться на его канал Kraken The Box.