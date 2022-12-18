Джонни Депп в костюме Джека Воробья исполнил желание тяжело больного ребенка

Голливудский актер Джонни Депп сумел в очередной раз продемонстрировать всему миру свою доброту и отзывчивость. По просьбе фонда Make-A-Wish, исполняющего желания смертельно больных детей, актер пообщался с одним из его подопечных.

У 11-летнего мальчика по имени Кори больное сердце Он уже перенёс две операции и теперь врачи всеми способами пытаются продлить ему жизнь.

Кори является большим фанатом фильма «Пираты Карибского моря» и его главного героя Джека Воробья, которого сыграл Джонни. По просьбе фонда актер, надев костюм Воробья, связался с Кори по видеосвязи.

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