Раздвинула «межножье»: откровенный вид Михалковой насладил мужчин – выдала огонь в свои 39 лет

Юлия Михалкова.

Юлия Михалкова. Фото: Global Look Press

Актриса показала свою фигуру во всей красе.

Новая фотосессия Юлии Михалковой взбудоражила ее поклонников. 39-летняя звезда предстала на фото в соцсетях в откровенном виде, демонстрируя свою роскошную фигуру в полной мере.

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Артистка доказала, что есть у нее еще порох в пороховницах, а ее формы достойны внимания. Михалкова примерила экстремально короткую юбку и топик, который едва укрыл ее бюст.

Юлия смело задрала ногу в рокерских сапогах, вводя в оцепенение мужчин.

«Огонь», «Горячая штучка», «Юля, вернись в «Уральские пельмени!», «Побойся Всевышнего!» - пишут фолловеры Михалковой во «ВКонтакте».

Юлия Михалкова. Фото: vk.com/mihalkova.julia

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