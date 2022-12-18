Раздвинула «межножье»: откровенный вид Михалковой насладил мужчин – выдала огонь в свои 39 лет

Новая фотосессия Юлии Михалковой взбудоражила ее поклонников. 39-летняя звезда предстала на фото в соцсетях в откровенном виде, демонстрируя свою роскошную фигуру в полной мере.
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Артистка доказала, что есть у нее еще порох в пороховницах, а ее формы достойны внимания. Михалкова примерила экстремально короткую юбку и топик, который едва укрыл ее бюст.
Юлия смело задрала ногу в рокерских сапогах, вводя в оцепенение мужчин.
«Огонь», «Горячая штучка», «Юля, вернись в «Уральские пельмени!», «Побойся Всевышнего!» - пишут фолловеры Михалковой во «ВКонтакте».
Юлия Михалкова. Фото: vk.com/mihalkova.julia