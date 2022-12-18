«Впервые каталась на льду под свою песню»: Регина Тодоренко похвасталась новым достижением

Сингл Регины Тодоренко «Он за мной» может стать еще более популярным благодаря тому, что певица и ее партнер Александр Энберт использовали его в качестве фона для своего выступления на шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Сама артистка тоже восприняла это как большое личное достижение.

«Впервые я каталась на льду под свою песню», - написала она, не скрывая радости.

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