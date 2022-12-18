Упал с большой высоты: канадская полиция расследует обстоятельства гибели 18-летнего хоккеиста из России

Канадский хоккейный клуб London Knights («Лондонские Рыцари») 17 декабря с прескорбием сообщил о смерти своего игрока - воспитанника подольского «Витязя» Абакара Казбекова, задрафтованного клубом в 2021 году.

Представитель полиции города Лондона, что в провинции Онтарио, рассказал в интервью телеканалу CTV News, что примерно в 8:20 утра в службу спасения поступил звонок в связи с падением человека из окна или с крыши здания. Прибыв на место, стражи порядка нашли на тротуаре тело 18-летнего хоккеиста.

Помочь парню не представлялось возможным - он был мертв.

По мнению правоохранителей, спортсмен выпал из окна дома 503 на Тэлбот Стрит. В настоящее время по данному факту проводится расследование.

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