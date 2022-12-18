«Трудности и неприятности - преодолеем вместе»: Арзамасова поздравила Илью Авербуха с днем рождения

Актриса Елизавета Арзамасова дождалась полуночи и опубликовала в соцсетях поздравления в адрес своего любимого супруга - советского и российского фигуриста, режиссера театрализованных шоу Илью Авербуха. 18 декабря ему «стукнуло» 49 лет.
«Илюша… Начинается твой день… Пусть новый год твоей жизни будет наполнен самыми счастливыми событиями! Любые трудности и неприятности - преодолеем вместе! Всё доброе преумножим! А все самые важные действия, самые нежные слова и поздравления, как всегда - дома. С днем рождения тебя!» - написала актриса под совместным фото.
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В день рождения Ильи Авербуха его супруга опубликовала совместное фото. Источник: соцсети
Лизе Арзамасовой, напомним, 27 лет. О ее отношениях с Авербухом страна узнала в 2020 году. В том же году они поженились, и через девять месяцев стали родителями мальчика, которого назвали Лев.