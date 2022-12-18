Бывший парень Бузовой похвастался отношениями с Агатой Муцениеце

Блогер Давид Манукян (Дава) 17 декабря удивил своих подписчиков, опубликовав фото, на котором нежно обнимает сзади красивую девушку. Да не абы какую девушку, а бывшую жену Павла Прилучного Агату Муцениеце.
«И пусть все будет по барабану», - написал он под снимком.
Многие зрители подумали, что у пары завязались романтические отношения. Но оказалось, что отношения между Давой и Агатой пока исключительно рабочие, а фото было сделано на съемках нового клипа артиста.
Подписчики, между тем, уже шутят, что Агата, бывший муж которой женился на красавице-армянке Зепюр Брутян, им мести тоже решила закрутить роман с армянином.
Ну, а кто-то припомнил ей недавние совместные съемки с Владимиром Селивановым.
«Агата пошла по рукам певцов? То сначала у Вована снялась, типа «любофф». Теперь у Давы. Следующий кто? Басков?» - шутит один из комментаторов.
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