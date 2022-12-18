Бывший парень Бузовой похвастался отношениями с Агатой Муцениеце

Подписчики, между тем, уже шутят, что Агата, бывший муж которой женился на красавице-армянке Зепюр Брутян, им мести тоже решила закрутить роман с армянином.

Ну, а кто-то припомнил ей недавние совместные съемки с Владимиром Селивановым.