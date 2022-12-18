Бывший парень Бузовой похвастался отношениями с Агатой Муцениеце

Блогер Дава

Давид Манукян. Фото: соцсети

Популярный блогер опубликовал фото, на котором нежно обнимает Агату сзади.

Блогер Давид Манукян (Дава) 17 декабря удивил своих подписчиков, опубликовав фото, на котором нежно обнимает сзади красивую девушку. Да не абы какую девушку, а бывшую жену Павла Прилучного Агату Муцениеце.

«И пусть все будет по барабану», - написал он под снимком.

Многие зрители подумали, что у пары завязались романтические отношения. Но оказалось, что отношения между Давой и Агатой пока исключительно рабочие, а фото было сделано на съемках нового клипа артиста.

Подписчики, между тем, уже шутят, что Агата, бывший муж которой женился на красавице-армянке Зепюр Брутян, им мести тоже решила закрутить роман с армянином.

Ну, а кто-то припомнил ей недавние совместные съемки с Владимиром Селивановым.

«Агата пошла по рукам певцов? То сначала у Вована снялась, типа «любофф». Теперь у Давы. Следующий кто? Басков?» - шутит один из комментаторов.

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